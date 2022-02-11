ЖД билеты онлайн PROIZD™ – билеты на поезд по Украине и СНГ.

Купить ЖД билеты просто

Оплачивайте билеты 1000 грн за вакцинацию

Откуда?
Куда?
Когда?

Уже куплено билетов
с помощью нашего сервиса

6
3
3
5
4
4
7

Последние покупки

Киев → Ковель (217.34 грн)
2 минуты
Им. Т.шевченко → Николаев (117.82 грн)
3 минуты
Дарница → Фастов 1 (77.98 грн)
8 минут
Бердянск → Киев (304.16 грн)
8 минут
Киев → Могилев-Подольский . (262.16 грн)
12 минут

Почему стоит покупать билеты у нас?

простота

Простота

Никаких лишних действий - нам важно сохранить Ваше время

надёжность

Надёжность

Покупать билеты у нас не менее надёжно, чем в кассе

поддержка

Поддержка

Служба поддержки ответит на все Ваши вопросы в любое время

Как покупать билеты

Популярные направления

Киев
Киев
Киев - Львов
от
130
грн
Киев - Харьков
от
101
грн
Киев - Одесса
от
131
грн
Киев - Днепр
от
98
грн
Киев - Мариуполь
от
161
грн
Харьков
Харьков
Харьков - Киев
от
98
грн
Харьков - Одесса
от
590
грн
Харьков - Львов
от
182
грн
Харьков - Новоалексеевка
от
133
грн
Харьков - Днепр
от
48
грн
Львов
Львов
Львов - Киев
от
110
грн
Львов - Одесса
от
129
грн
Львов - Кривой Рог
от
150
грн
Львов - Харьков
от
172
грн
Львов - Днепр
от
175
грн

Отзывы наших клиентов

Максим Ольховик
5 июня
5
Вперше замовляв квиток через цей сайт, мені сподобалось, зручний сервіс
Савенко Елена
29 июля
5
Спасибо большое. У вас на сайте решила все свои вопросы касающиеся поездки!
Наталия Ерикссон
26 мая
4
Я обратилась и мне дали информацию, которая меня интересовала.
Елена Галутва
31 октября
5
Отличный сервис и ребята с онлайн поддержки! Все быстро, доступно! Спасибо! Удачи!

Справка

Популярные вопросы пользователей с краткими ответами.

Ж/Д билеты онлайн

Билеты, которые Вы получаете после оплаты на сайте - это полноценные проездные документы, которые дают право проезда на поездах УкрЗализныци. Билеты бывают 2 видов: электронные и с отложенной печатью.

Электронный билет

Это документ, который не нужно обменивать в кассе. С ним Вы можете подойти прямо к своему поезду для посадки

Билет отложенной печати

Это документ, который необходимо распечатать после бронирования и обменять его в кассе на любой железнодорожной станции не позднее, чем за 15 минут до отправления поезда

Оплата

Вы можете оплатить билеты с помощью платёжных карт VISA/MASTER CARD/MAESTRO.

Верхнее/нижнее место

В поездах УкрЗализныци верхнее/нижнее место нумеруется следующим образом: парные номера - верхние, не парные - нижние.

Проезд детей

Для проезда детей, УкрЗализныця внедрила скидки. Размер скидки зависит от возраста ребенка, можно увидеть после того, как Вы укажете возраст ребенка и добавите билет в корзину. Билет, на ребенка, действительный только в случае, если Вы предоставите документ подтверждающий возраст ребенка, при посадке в поезд. До 6 лет проезд детей бесплатно, без предоставления отдельного места. От 6 до 14 - скидка. От 14 лет - полная стоимость билета. При проезде больше 2-х детей до 6-ти лет на одного взрослого пассажира - необходимо купить билет на отдельное место.

Перевоз багажа

Пассажир имеет право перевозить с собой багаж весом до 36 кг.

Перевозка животных

Собаки: - перевозка животного осуществляется при наличии ветеринарного документа и электронной квитанции для перевозки животного (нужно поставить отметку о перевозке животного под данными пассажира); - собак малых пород необходимо перевозить в сумке или другой емкости с водонепроницаемым дном. Также животных можно перевозить в вагонах СВ при условии выкупа всех мест в купе; - собак крупных пород (выше 45 см) нужно перевозить в наморднике и на поводке. Таких питомцев перевозят в отдельном купе, в котором необходимо выкупить все 4 места. Коты: - кошки перевозятся в специальных ящиках, корзинах, клетках. Для животного должна быть оформлена электронная багажная квитанция. Один пассажир может перевозить только одну кошку. Птицы: - декоративные комнатные птицы, мелкие комнатные животные (не более двух особей) — разрешается перевозить в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах с водонепроницаемым дном (не более одного места ручной клади).

Документы необходимые для поездки

Обмен билета отложенной печати: - без документа подтверждающего личность. Посадка в поезд - с документом подтверждающим личность: - паспорт; - загранпаспорт; - свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); - удостоверение водителя; - военный билет (на время службы); - удостоверение беженца.

Правила посадки в поезда/ автобусы с 21.10.2021

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 21.10.2021 пассажиры старше 18 лет при посадке в поезд, автобус или самолет должны предъявить один из следующих документов: отрицательный ПЦР-тест (сделан не ранее чем за 72 ч до совершения поездки); отрицательный экспресс-тест на определение антигена (сделан не ранее чем за 72 ч до совершения поездки); документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; документ, подтверждающий получение одной дозы дводознои вакцины; международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозной вакцины (желтые сертификаты) или одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины (зеленые сертификаты) документ о выздоровлении, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия).

proizd-logo

© 2012 – 2022 proizd.ua

(044)222-71-77
info@proizd.ua
Укрзалізниця
mastercardvisamaestro