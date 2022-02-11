Ж/Д билеты онлайн Билеты, которые Вы получаете после оплаты на сайте - это полноценные проездные документы, которые дают право проезда на поездах УкрЗализныци. Билеты бывают 2 видов: электронные и с отложенной печатью.

Электронный билет Это документ, который не нужно обменивать в кассе. С ним Вы можете подойти прямо к своему поезду для посадки

Билет отложенной печати Это документ, который необходимо распечатать после бронирования и обменять его в кассе на любой железнодорожной станции не позднее, чем за 15 минут до отправления поезда

Оплата Вы можете оплатить билеты с помощью платёжных карт VISA/MASTER CARD/MAESTRO.

Верхнее/нижнее место В поездах УкрЗализныци верхнее/нижнее место нумеруется следующим образом: парные номера - верхние, не парные - нижние.

Проезд детей Для проезда детей, УкрЗализныця внедрила скидки. Размер скидки зависит от возраста ребенка, можно увидеть после того, как Вы укажете возраст ребенка и добавите билет в корзину. Билет, на ребенка, действительный только в случае, если Вы предоставите документ подтверждающий возраст ребенка, при посадке в поезд. До 6 лет проезд детей бесплатно, без предоставления отдельного места. От 6 до 14 - скидка. От 14 лет - полная стоимость билета. При проезде больше 2-х детей до 6-ти лет на одного взрослого пассажира - необходимо купить билет на отдельное место.

Перевоз багажа Пассажир имеет право перевозить с собой багаж весом до 36 кг.

Перевозка животных Собаки: - перевозка животного осуществляется при наличии ветеринарного документа и электронной квитанции для перевозки животного (нужно поставить отметку о перевозке животного под данными пассажира); - собак малых пород необходимо перевозить в сумке или другой емкости с водонепроницаемым дном. Также животных можно перевозить в вагонах СВ при условии выкупа всех мест в купе; - собак крупных пород (выше 45 см) нужно перевозить в наморднике и на поводке. Таких питомцев перевозят в отдельном купе, в котором необходимо выкупить все 4 места. Коты: - кошки перевозятся в специальных ящиках, корзинах, клетках. Для животного должна быть оформлена электронная багажная квитанция. Один пассажир может перевозить только одну кошку. Птицы: - декоративные комнатные птицы, мелкие комнатные животные (не более двух особей) — разрешается перевозить в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах с водонепроницаемым дном (не более одного места ручной клади).

Документы необходимые для поездки Обмен билета отложенной печати: - без документа подтверждающего личность. Посадка в поезд - с документом подтверждающим личность: - паспорт; - загранпаспорт; - свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); - удостоверение водителя; - военный билет (на время службы); - удостоверение беженца.